As vidas opulentas das mulheres da oligarquia russa

São esculturais, vêm frequentemente do mundo da moda e, seja por amor ou cálculo, apostam tudo o que têm (quase sempre uma aparência de mulheres troféu) num casamento bilionário. Este jogo, no entanto, pode revelar-se uma autêntica roleta russa. Um passo em falso e eis que a "arma" dispara, fazendo desaparecer, num ápice, mansões de sonho na Rússia e fora dela, iates, peles, joias, os próprios filhos e a segurança pessoal. Quem o demonstrou, no documentário de 2015, The Oligarch's Wives: Russia, Rubles and Love, foi o cineasta Alexander Gentelev que, nos últimos anos, tem vindo a realizar uma vasta filmografia sobre as perigosas cumplicidades do regime liderado por Vladimir Putin e os homens mais ricos da Rússia. A chamada oligarquia onde, à primeira vista, as mulheres são encaradas como sinais exteriores de riqueza dos maridos ou namorados. Que é como quem diz uma variante russa das WAG's, como em Inglaterra são designadas as mulheres dos futebolistas mais ricos e famosos da Premier League. Mas há excepções que confirmam a regra, como veremos.