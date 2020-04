Assembleia da República "tomou as medidas necessárias" para comemoração do 25 de Abril

Durante a conferência diária da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia do novo coronavírus, a diretora-geral da Saúde foi questionada sobre a cerimónia de comemoração do 25 de Abril na Assembleia da República. Graça Freitas assegurou que o Parlamento "tomou todas as medidas necessárias e suficientes para cumprir as regras que estão estabelecidas para eventos deste tipo".





Sobre a reunião entre a DGS e a Assembleia da República (AR), a diretora-geral da Saúde garantiu: "ontem foi uma reunião muito tranquila onde se esteve a observar se estavam a cumprir as condições que permitem assegurar a cerimónia com a dignidade que ela merece"."Com grande satisfação e mérito do Parlamento, essas regras estão asseguradas e vai ser possível assinalar e comemorar uma data tão importante para o nosso País", concluiu Graça Freitas.O número de vítimas mortais em Portugal devido à pandemia de covid-19 aumentou esta terça-feira para 762, o que se traduz num acréscimo de 27 óbitos nas últimas 24 horas.De acordo com a DGS, o País regista atualmente 21.379 casos de infeção, mais 516 que no dia anterior.