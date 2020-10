Assembleia Municipal do Porto aprova permuta para construção da sede da Liga

A Assembleia Municipal do Porto aprovou esta segunda-feira, por larga maioria, com votos contra da CDU e abstenção do PAN, a permuta de terrenos que permitirá à Liga de futebol manter a sua sede na cidade do Porto.

Em comunicado da Liga portuguesa, depois de o Executivo Municipal ter aprovado o contrato-programa no passado dia 12, para a construção da Arena Liga Portugal, hoje foi a vez de a proposta passar na Assembleia Municipal, ficando, agora, a Liga Portugal pronta a dar os primeiros passos de uma obra que se prevê concluída em 2023, na freguesia de Ramalde, no Porto.

"Como disse no passado dia 12, não fazia sentido uma obra desta dimensão não ficar sediada no Porto, onde a Liga nasceu em 1978. Este é um dia de celebração para o Futebol Profissional, que vai ter uma nova sede moderna, com áreas de lazer, mas também de formação. Deixo uma palavra de apreço ao Dr. Rui Moreira, que, desde a primeira hora, teve visão e capacidade de acreditar neste projeto. Vamos avançar, agora, com a certeza de um futuro ainda mais profissional no Futebol", afirmou Pedro Proença, presidente da Liga, citado na nota.