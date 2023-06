Associações de apostas assinam memorando para a integridade no setor

A Associação Internacional para a Integridades nas Apostas (IBIA) e a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) informaram esta quarta-feira terem assinado um memorando na defesa da integridade do setor e do desporto.

As duas entidades, que representam alguns operadores no mercado europeu, dizem que irão "discutir áreas de cooperação e potenciais projetos partilhados na busca dos seus objetivos comuns".

No comunicado não especificam quais as medidas a implementar no setor, referindo apenas que "irão reunir os seus conhecimentos em atividades destinadas a promover um mercado viável e regulamentado de apostas desportivas em Portugal", com enfoque na "proteção da integridade do consumidor, do desporto e dos operadores".