Ataque à TAP expõe dados de Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também foi vitima de fuga de dados privados na sequência, do ciberataque à companhia aérea portuguesa, TAP.Em nota da Presidência da República, esta sexta-feira divulgada, foi revelado que "o Presidente da República tomou conhecimento da fuga de informação de dados privados, devida a intrusão ilegal de registos da TAP Air Portugal, por um cidadão que a eles tivera acesso".Segundo o comunicado, o único dado revelado, que não era do conhecimento geral, é o endereço digital do chefe de estado. "Quanto ao resto – nome completo, data de nascimento e residência – já existia esse conhecimento".