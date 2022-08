«Até no cofre entraram»: FBI faz buscas no resort de Donald Trump na Flórida

O FBI executou um mandado de busca no resort de Donald Trump Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida.





A informação foi confirmada pelo próprio ex-presidente dos EUA, avança a Bloomberg.Num comunicado, Trump afirma que a sua propriedade foi "cercada, atacada e ocupada por um grande número de agentes do FBI" que realizaram as buscas sem qualquer aviso prévio. "Até no cofre entraram", conta.De acordo com o jornal The New Yok Times, que cita duas pessoas que conhecem o processo, a investigação está relacionada com material que terá sido levado para a Flórida, depois da saída de Trump da Casa Branca. Entre o material inclui-se páginas de documentos classificados.O ex-presidente dos EUA foi obrigado a devolver 15 caixas de material requisitado, depois de ter sido ameaçado com um processo judicial.