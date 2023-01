Atendeu o telefone e ficou sem 12 mil euros

"Bom dia, estou a ligar-lhe do banco." É assim, ao telefone, que começa uma burla sofisticada que a cada dia atrai mais vítimas. Corria o mês de setembro de 2022 quando Susete Santos, proprietária de um stand de automóveis, recebeu uma chamada deste género. Do outro lado da linha, falava alguém que se apresentava como sendo gerente do seu banco. Para o comprovar apresentou os dados do cliente: o nome completo, o número da conta bancária, o saldo atual e ainda as transações que tinha feito nos últimos três dias. Leia o artigo na íntegra na 'Sábado'.