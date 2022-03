Atestar o carro custa quase 10% do salário médio nacional

Portugal é um dos países com a maior taxa de esforço para encher o depósito do carro. De acordo com o 'Jornal de Notícias', para encher o depósito do carro com 50 litros de gasolina ou de gasóleo, é necessário gastar 8% do salário médio em Portugal.O salário médio em Portugal aproxima-se dos 1.200 euros, sendo que 50 litros de combustível custam perto de 8%.Segundo as contas do JN, com uma taxa de esforço superior à de Portugal, só países como a Grécia, Bulgária, República Checa, Roménia, Croácia, Letónia, Lituânia e Hungria.