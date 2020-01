Atestar o depósito do carro na semana do Natal vai ficar mais caro

Esta semana está a ser marcada por aumentos nos preços dos derivados do petróleo, com especial destaque para o gasóleo, o que vai ditar um aumento dos preços dos combustíveis nos postos de abastecimento.

O preço do gasóleo negociado no mercado internacional está a registar um aumento semanal superior a 3,5%, o que deverá ditar um acréscimo de cerca de dois cêntimos no preço do litro do gasóleo simples nos postos de abastecimento em Portugal, de acordo com os cálculos do Negócios.