Ativistas bloqueiam rua de São Bento em Lisboa: há três detidos

Três ativistas, do grupo ambientalista Climáximo, bloquearam esta quarta-feira o trânsito na rua de São Bento, em Lisboa, como forma de protesto contra a crise climática.As jovens sentaram-se na estrada durante mais de 20 minutos e acabaram por ser detidas, informa o grupo num comunicado enviado às redações."Esta manhã, por volta das 8h00, uma nova artéria da capital foi bloqueada por ativistas climáticos do coletivo Climáximo, depois de ontem se ter parado o trânsito na Segunda Circular. Desta vez, o protesto foi levado até mais perto do poder legislativo, na rua de São Bento", pode ler-se."Estão a destruir tudo o que tu amas", lia-se na faixa que as ambientalistas seguravam no meio da estrada.

Para além das jovens que impediram a passagem dos carros e demais veículos, outros jovens estiveram no local para entregar panfletos com algumas das principais reivindicações.

O Climáximo tem sido protagonista de diversas ações de consciencialização polémicas sobre o clima em Portugal. Os ativistas deste coletivo atiraram tinta verde ao ministro do Ambiente, pintaram a fachada da FIl de vermelho durante um evento sobre aviação e bloquearam o trânsito na Segunda Circular. No último protesto, dois dos jovens chegaram mesmo a pendurar-se num viaduto.