Ator vê perna ser amputada e perde 30 quilos durante luta contra coronavírus

O ator cuja perna foi amputada perdeu 30 quilos durante o combate contra o coronavírus. Nick Cordero está há mais de dois meses internado no hospital devido às complicações na luta contra a covid-19.



A mulher do artista, Amanda Kloots, revelou através das redes sociais que Nick já perdeu cerca de 30 quilos desde que foi infetado.







O vírus já fez também com que o artista visse uma das suas pernas ser-lhe amputada.