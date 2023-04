Atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels quebra silêncio sobre acusação a Donald Trump

falsificação de documentos, conspiração e suborno à estrela de filmes para adultos Stormy Daniels, com quem terá mantido uma relação.







Stormy Daniels, a estrela de filmes para adultos no centro do processo contra Donald Trump, disse, na quinta-feira, numa entrevista a Piers Morgan, que não acha que o ex-presidente dos EUA deva ser preso se for considerado culpado por esconder os pagamentos em dinheiro que lhe fez para a silenciar. "Não creio que os seus crimes contra mim sejam dignos de prisão", afirmou Daniels, citada pela agência Reuters.Daniels revelou a Piers Morgan, numa entrevista transmitida no serviço de streaming Fox Nation, que se o caso for a julgamento, ela gostaria de testemunhar. "Não tenho nada a esconder. Sou a única pessoa que tem dito a verdade", afirmou.A atriz pornográfica disse ainda que não "chegou tão longe para ter de recuar" e pagar uma indemnização a Trump, afirmando que isso seria como "pagar ao violador por sexo".O ex-presidente dos EUA Donald Trump é acusado de 34 crimes que envolvem