Atualidade dos famosos: 'Noite das Estrelas' arranca segunda-feira na CMTV

É já segunda-feira que começa 'Noite das Estrelas' o novo programa da CMTV com as notícias e as polémicas mais atuais do mundo dos famosos. Maya e Rui Oliveira dão as boas noites de segunda a sexta-feira, a partir das 00h30, num espaço de boa disposição mas, acima de tudo de atualidade e rigor. Teresa Guilherme, Quintino Aires, Daniel Nascimento e Adriano Silva Martins são os comentadores do painel.