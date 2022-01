Aulas recomeçam a 10 de janeiro: Lacerda Sales afasta hipótese de adiamento

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, afirmou esta segunda-feira que as aulas vão ser retomadas em 10 de janeiro, afastando a hipótese de serem adiadas devido ao aumento de casos de covid-19."Penso que essa medida [adiamento] não está garantidamente sobre a mesa. E, portanto, as aulas começam no dia 10 de janeiro para as crianças, porque essa é uma medida fundamental para a saúde física, mental, social e psicológica das nossas crianças", afirmou o governante, em Coimbra.O secretário de Estado respondia a questões dos jornalistas à margem da cerimónia de receção aos médicos internos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), tendo considerado que o ensino presencial "é fundamental para as crianças".