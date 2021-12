Aumento do salário mínimo para 705 euros aprovado em Conselho de Ministros

Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, anunciou a aprovação em Conselho de Ministros do aumento do salário mínimo nacional para os 705 euros, o que terá efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022."O Governo pretende assim continuar a trajectória para alcançar os €750 até ao fim da legislatura", afirmou a ministra.A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, acrescentou que será lançado um apoio às empresas para compensar a subida do salário mínimo nacional, que pode chegar aos €112 por trabalhador.Sobre a atualização das pensões, a ministra do Trabalho afirmou que será em função da inflação e terá valores diferentes de acordo com os escalões, entre 0,24% e 1%.Os salários da Função Pública serão aumentados em 0,9%.