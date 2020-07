Australiano atacado ao volante por serpente venenosa parado por excesso de velocidade

Um automobilista australiano não ganhou para o susto, quando foi atacado ao volante por uma cobra castanha, considerada uma das serpentes mais venenosas do planeta.

A insólita situação aconteceu há um mês em Dawson, no estado de Queensland, com a própria polícia da cidade a publicar na sua conta do Facebook um vídeo da operação.





Uma patrulha policial detectou uma carrinha em excesso de velocidade. Encostado o veículo à berma, o agente logo descobriu que não se tratava de uma simples infracção rodoviária.

Do outro lado estava um condutor de 27 anos em pânico total, a tentar explicar-lhe que matou uma cobra venenosa quando conduzia. O homem entalou-a com o cinto de segurança, quando subiu para cima do banco, e usou uma faca para a matar.

Sem saber se chegou a ser mordido, acelerou para o hospital mais próximo em busca de ajuda, quando foi mandado parar pelo polícia de trânsito.

Uma equipa de emergência médica foi chamado pelo agente ao local mas, felizmente, a cobra não chegou a morder o condutor. "Nunca fiquei tão feliz em ver luzes vermelhas e azuis", brincou o condutor. "Foi assustador!".

Autor: Aquela Máquina