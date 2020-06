Áustria levanta restrições de viagens para 31 países mas exclui Portugal

A Áustria prepara-se para aliviar as restrições à chegada de estrangeiros, mas Portugal está entre os quatro países em relação aos quais as medidas de contenção se vão manter.





Passageiros provenientes de um total de 31 países vão, a partir de 16 de junho, poder chegar à Áustria sem terem de testar negativo para a covid-19 ou sem estarem obrigados a duas semanas em isolamento social. Fora desta lista ficaram Portugal, Espanha, Reino Unido e Suécia.





O ministro dos Assuntos Estrangeiros, Alexander Schallenberg, fez o anúncio esta quarta-feira, 10 de junho. Itália é um dos países que deixa de ter as restrições referidas. Ainda assim, o ministro sublinhou que o fim das restrições não significa o fim da situação de risco e, portanto, da necessidade de precaução. "Quando fizerem as malas, não se esqueçam do bom senso", afirmou.





Também na Alemanha o movimento já é de abertura. Esta quarta-feira foi aprovada a decisão de subtituir o alerta alargado à Europa com medidas adaptadas a cada caso, consoante a propagação do vírus.





Já a União Europeia planeia um alívio das restrições na maioria das viagens, "gradual e parcial", a partir do dia 1 de julho, avançou fonte oficial, citada pela Bloomberg.