Autárquicas: Carlos Moedas derrota Fernando Medina e conquista Câmara de Lisboa

Carlos Moedas é o novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, naquela que é a grande surpresa da noite eleitoral das Autárquicas, destronando Fernando Medina.





As primeiras projeções deram empate técnico entre os dois principais candidatos e o PS chegou a clamar vitória de Fernando Medina para um novo mandato à frente da autarquia lisboeta, mas por volta das 2h00 foi o próprio Medina a anunciar que a coligação 'Novos Tempos', encabeçada por Carlos Moedas (com apoio de PSD, CDS-PP e outros partidos), havia sido a vencedora na capital. Medina felicitou o social-democrata Carlos Moedas por "uma indiscutível vitória pessoal e política". "Carlos Moedas ganhou e merece as felicitações", disse.No Porto, Rui Moreira foi reeleito para um novo mandato na presidência da Câmara, mas perdeu a maioria absoluta.