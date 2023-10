Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto lança curso de segurança

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou a abertura de um curso online e gratuito para sensibilizar a sociedade civil para a importância de um ambiente desportivo seguro.O curso, destinado a um vasto público, desde gestores de segurança a adeptos desportivos, pretende também responder às necessidades dos profissionais envolvidos na gestão da segurança em eventos desportivos em Portugal. É composto por oito módulos, que abordam desde a introdução às normas do Conselho da Europa até especificidades da proteção em estádios e a importância do serviço em espetáculos desportivosO vídeo promocional do curso conta com a participação de Jéssica Silva e de Rúben Dias.Acesso direto ao curso aqui