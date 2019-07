Autoridades americanas deixam cair acusação de violação contra Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo não vai ser julgado por violação. As autoridades americanas deixaram cair a acusação feita por Kathryn Mayorga.Em comunicado, as autoridades norte-americanas explicam que não foi possível provar as acusações de Mayorga, pelo que o caso não vai avançar.Recorde-se que, em 2018, Kathryn Mayorga acusou Cristiano Ronaldo de a ter violado em 2009, num hotel em Las Vegas. Na altura, a mulher apresentou queixa na polícia mas não identificou o jogador, o que só veio a fazer nove anos depois.