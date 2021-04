Autoridades egípcias confirmam que navio que bloqueou o Suez foi “oficialmente” apreendido

Duas semanas após ter sido movido, depois de ter bloqueado durante alguns dias o Canal do Suez, as autoridades egípcias confirmaram à estação pública de televisão do país que o navio gigante foi "oficialmente" apreendido.

O Ever Given, que tem mais de 400 metros de comprimento e 220 mil toneladas de peso, ficou encalhado no Canal do Suez, bloqueando a circulação numa das principais rotas do comércio mundial. O incidente provocou um verdadeiro engarrafamento no canal, com centenas de navios impedidos de circular. O navio encalhou devido ao mau tempo na região, tendo ficado na diagonal do canal, impedindo qualquer passagem.

Depois de trabalhos de remoção complexos, a Autoridade do Canal do Suez exige agora uma compensação à empresa japonesa dona do navio. Enquanto esse pagamento não for concluído, o navio estaria apreendido, avançavam fontes locais, esta terça-feira.

"O navio está agora oficialmente apreendido", afirmou o tenente general Osama Rabie, ao canal público de televisão do país, citado pelo jornal britânico Guardian. "Eles não querem pagar nada", avançou, referindo-se à Shoei Kisen Kaisha, a empresa japonesa dona do navio. Até agora, a empresa ainda não teceu comentários sobre o assunto.

Rabie não concretizou qual o valor da compensação, mas as fontes locais contabilizavam cerca de 900 milhões de dólares, mais de 752 milhões de euros. Este valor terá também em conta os pagamentos pelos trabalhos de remoção e compensações pelos atrasos nos transportes de mercadorias.