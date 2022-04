Autovoucher acaba no final de abril

O Governo anunciou esta segunda-feira medidas extraordinárias para combater o aumento de preços. A redução dos preços da energia, dos combustíveis e dos custos de energia para as famílias estão entre as medidas elencadas pela ministra Mariana Vieira da Silva. A ministra foi ainda desafiada a responder a Cavaco Silva. "Estas medidas e as apresentadas sexta-feira são sinómino da capacidade reformista que os portugueses reconhecem a este Governo", respondeu às críticas do ex-presidente da República.A Agricultura é também uma das áreas visadas na contenção de preços. Com medidas como a isenção temporária do IVA nas rações e fertilizantes.Também para as famílias estará em vigor o apoio ao cabaz alimentar no valor de 60 euros, que agora é alargado a todos os que recebam prestações mínimas (antes estava em vigor para as famílias que tinham tarifa social da luz, ou seja, 1,4 milhões de pessoas). Este apoio passará a estar disponível em maio, referiu Mariana Vieira da Silva. Estão incluídas neste alargamento as famílias com rendimento social de inserção, os primeiros escalões do IRS e o complemento solidário para idosos.A ministra da Presidência defendeu que estes apoios permitem proteger o poder de compra da população. "O Governo mantém o objetivo do aumento do peso dos salários na riqueza nacional", referiu ainda em resposta sobre se o Executivo não pretende aumentar os salários para responder ao aumento de preços.O quarto eixo dos apoios extraordinários diz respeito à transição energética."Estas medidas procuram dar uma resposta focada e dirigida do problema em causa, de forma a dar uma resposta imediata às famílias", sublinhou a ministra de Estado e da Presidência.O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, esteve na conferência para explicar a redução do preço dos combustíveis. Anunciou o fim do AutoVoucher de 20 euros no final de abril. "Esta medida de subsidiação dos combustíveis vai ser substituída por uma mais agressiva de descida de combustíveis. Os portugueses vão pagar os combustíveis como se tivessem uma taxa de IVA de 13% em vez de 23%, com a redução do ISP", indicou o governante.António Mendonça Mendes acrescentou que esta medida vai manter-se a par com a revisão semanal dos preços do combustível. "Esta medida é alternativa que aquilo que era a nossa intenção que era de forma transitória de podermos descer a taxa do IVA. Mas a Comissão Europeia tem os tempos, que respeitamos. Esta medida é transitória e avaliada ao final de cada trimestre", esclareceu o secretário de Estado, perante as questões dos jornalistas.Porém, António Mendonça Mendes lembra que o apoio a combustíveis fósseis não é a solução para responder às alterações climáticas. "Por isso, esta medida é extraordinária e transitória", que porém "chega a todos - particulares e empresas - e sem limites de utilização", referiu por comparação com o AutoVoucher.António Mendonça Mendes refere que "a dimensão do esforço" pode chegar aos 80 milhões de euros por mês.