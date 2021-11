AUTOvoucher já chegou a mais de 600 mil contribuintes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ministério das Finanças atualizou esta segunda-feira os números relativos ao programa AUTOvoucher e revelou, em comunicado que, desde 10 de novembro, data do arranque, foram já efetuados 634.263 reembolsos a outros tantos contribuintes.

Este número corresponde a um total de cerca de três milhões de euros de reembolsos para as contas bancárias dos consumidores em causa.

O Programa, lembra o Governo, está disponível em 3.030 postos de abastecimento de combustível em todo o país.

O AUTOvoucher, recorde-se, foi a forma encontrada para ajudar as famílias numa altura em que o preço dos combustíveis atinge níveis muito elevados. Cada contribuinte tem direito, mensalmente, a um valor de 10 cêntimos por litro, até um máximo de 50 litros. Na prática são cinco euros, que o Fisco devolve ao contribuinte quando há um consumo. Se num mês não houver consumo, então o valor acumula para o mês seguinte.

O programa fica no terreno até março de 2022, o que significa que cada contribuinte receberá 25 euros. Para tal, é necessária uma inscrição no portal que foi criado para o IVAucher e cuja plataforma foi agora utilizada para este programa dos combustíveis.



Até ao momento, estão inscritos no programa 1,3 milhões de contribuintes.