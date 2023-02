Avalanches matam oito pessoas em dois dias em estâncias de esqui na Áustria

Pelo menos oito pessoas morreram na sequência de avalanches, em estâncias de esqui, registadas este fim de semana na Áustria.De acordo com a polícia do país citada pela AFP, este domingo foram contabilizados mais cinco mortos no oeste da Áustria juntando-se às três vítimas mortais já registadas no sábado.As mortes ocorrem num momento em que as estâncias de esqui contam com um maior número de pessoas devido às férias escolares realizadas no mês de fevereiro em Viena e em que o nível de alerta de avalanche numa escala de cinco se encontra em quatro, após vários dias de neve intensa e vento.