‘Avante!’ decidido “oportunamente”

Tal como aconteceu com as celebrações do Dia do Trabalhador, a possibilidade de o Partido Comunista Português poder organizar a Festa do ‘Avante!’, quando o Governo proibiu todos os festivais até outubro, tem gerado muita controvérsia. Confrontada com a questão, Marta Temido esclareceu ontem que a decisão final será abordada em momento "oportuno".

"Estamos a falar de um evento que acontece em setembro. A evolução da situação epidemiológica é ainda uma incerteza. Daremos passos pequenos e seguros, para que não sejamos traídos pela nossa vontade de que uma certa normalidade seja retomada", explicou a ministra Saúde, acrescentando que "estamos perante uma iniciativa que se enquadra num contexto da atividade política dos partidos e essa não está limitada. Dentro dessas duas dimensões, este assunto será tratado oportunamente".

Após um comunicado do PCP que afirmava que "a Festa do ‘Avante!’ não é um simples festival de música, mas uma grande realização político-cultural que se realiza desde 1976, muitos anos antes da existência daquele tipo de festivais", o Governo alterou a designação da medida anunciada. Onde inicialmente se lia que a proibição é aplicável a "festivais de música", lê-se agora que é imposta a proibição de "festivais e espetáculos de natureza análoga", até à data de 30 de setembro de 2020.

Costa admite festa com regras

"A atividade política do PCP ou de qualquer outro partido não está proibida, nem nos passa pela cabeça proibir a atividade política. Agora, essas atividades vão ter de ser realizadas de acordo com as regras da DGS", afirmou António Costa.

Em comunicado, os responsáveis comunistas prometeram que uma "posição mais detalhada será tomada no conhecimento concreto da disposição legal", não descartando a possibilidade de a Festa do ‘Avante!’ ser cancelada.



Mortalidade a cair desde 15 de abril



Foram anunciadas mais 12 mortes por coronavírus em Portugal, com o total a fixar-se agora em 1.126 desde o início da pandemia. "A curva de mortalidade por Covid-19 mostra uma diminuição consistente desde o dia 15 de abril de 2020, o que também é bastante relevante", destacou Marta Temido. Na conferência diária da DGS foi ainda revelado que, até à data, registaram-se 450 óbitos em lares de idosos: "Existe de facto mortalidade nestas instituições, mas trata-se de uma percentagem abaixo do que é reportado noutros países", onde se registam taxas de mortalidade de 50% em instituições residenciais de idosos, explicou Graça Freitas.