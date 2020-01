Avião com 142 pessoas a bordo aterra fora de pista e invade rua junto a aeroporto no Irão

Um avião iraniano de passageiros aterrou esta segunda-feira fora da pista, entrando numa rua junto ao aeroporto de Mahshahr, no Irão.



De acordo com informação avançada pelos meios de comunicação iranianos, citados pela agência Reuters, na aeronave seguiam 135 passageiros e sete tripulantes, num total de 142 pessoas. As autoridades de aviação local afirmaram que um problema técnico poderá estar na causa do acidente.