Um avião que transportava 71 passageiros despenhou-se esta segunda-feira durante a aterragem no Aeroporto Internacional Tribhuvan, no Nepal.







De acordo com a imprensa internacional, o avião chegava a Nepal proveniente de Dhaka, a capital do Bangladesh. As autoridades suspeitam que o piloto terá perdido o controlo do aparelho, devido algumas "dificuldades técnicas".

Várias testemunhas que assistiram ao acidente garantem ter visto o aparelho a falhar a aterragem e a despenhar-se num campo de futebol localizado nas proximidades do aeroporto. As autoridades já confirmaram a morte de 38 pessoas.