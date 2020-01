Um avião com 83 passageiros, da Ariana Afghan Airlines, caiu na província de Ghazni, no Afeganistão, esta segunda-feira. De acordo com a RT, a aeronave fazia a ligação entre as cidades de Herat e Cabul.



O número de vítimas ainda não foi confirmado, segundo informação avançada pela Reuters.

#BREAKING Ariana airlines passenger plane crash in the Deh Yak district of #Ghazni province. The #Taliban are already according to several sources on the crash site. #Afghanistan

Via: @bsarwary pic.twitter.com/lAtYzFnKD7 — StrategicNews (@StrategicNews2) January 27, 2020