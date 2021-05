Avião escapa a choque com carro na pista por quatro segundos

A descolagem de um avião com quase 40 metros de comprimento e toneladas de peso, autorizada pela torre de controlo do aeroporto do Porto quando estava um carro na mesma pista, não acabou em tragédia por milagre, avança o Correio da Manhã. O Boeing 737 seguia a 250 km/h e levantou a 300 metros da viatura - distância que, àquela velocidade, faz em quatro segundos.