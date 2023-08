Avião onde seguia Prigozhin despenhou-se e Rússia diz que todos os ocupantes morreram

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Yevgeny

O líder do grupo Wagner poderá estar entre as vítimas da queda de um avião, esta quarta-feira, perto de Moscovo. Segundo a Aviação Civil russa,Prigozhin constava da lista de passageiros.O avião despenhou-se na região de Tver. Segundo a agência de notícias russa TASS, que cita o Ministério da Proteção Civil o "avião Embraer estava a voar de Sheremetyevo para São Petersburgo. Havia três pilotos e sete passageiros a bordo. Todos morreram".Os serviços de emergência indicaram à TASS que quatro dos corpos já tinham sido recuperados. O avião terá ficado completamente carbonizado. Arenonave tinha descolado menos de uma hora antes do acidente.