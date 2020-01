Avião ucraniano terá sido abatido pelo Irão

O avião comercial ucraniano que se despenhou na madrugada de quarta-feira perto de Teerão terá sido abatido por um míssil lançado pelas forças iranianas, segundo adianta CBS, citando fontes oficiais dos Estados Unidos. Esta possibilidade, refira-se, já tinha sido levantada por Donald Trump, que considerou este acidente aéreo como algo "suspeito".Ao que parece, o Boeing 737-800 com 176 pessoas a bordo, que partiu de Teerão com destino a Kiev, terá sido alvo de um ataque feito por engano pelas forças iranianas, que naquele momento terão pensado que se trataria de um avião norte-americano que estaria a sobrevoar aquela zona para lançar um contra-ataque após o lançamento de rockets em Bagdade.Uma teoria que, refira-se, já foi desmentida pelo chefe da Organização Civil do Irão, já que segundo a sua visão o avião teria ficado totalmente destruído caso tivesse sido atingido. "Se um rocket ou um míssil o tivesse atingido, o avião teria caído em queda livre. Como podem um avião ser atinigido e o piloto tentar ao aeroporto?", questionou Ali Abedzadeh à CNN.