O Shaman 8x8 é um veículo no superlativo. Pensado, desenvolvido e produzido na Rússia, é enorme nos seus 6.3 metros de comprimento, 2.5 metros de largura e 2,7 metros de altura, pesa cerca de 12 toneladas, o que equivale a dizer que só pode ser conduzido por alguém que tenha carta de condução para pesados.

O chassis de longarinas tem tudo a ver com os camiões, mas os quatro eixos são direccionais para tentar garantir alguma agilidade ao monstro. Os 145 cv do motor Iveco 3.0 diesel, com uns magros 350 cv de binário, apenas permitem atingir os 70 km/h. É pouco na estrada, mas já fazem algum sentido nos piores terrenos, o habitat natural do Shaman 8x8.

