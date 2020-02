Bairro da Jamaica: novas suspeitas reabrem queixa contra polícias

Os cinco moradores do Bairro da Jamaica envolvidos nos incidentes de janeiro de 2019 contesteam a acusação do Ministério Público. A magistratura acusou quatro dos moradores e um polícia que terá aparecido no vídeo a agredir os moradores. Mas moradores dizem que ferimento do agente terá sido provocado por bastonada de colega. O juiz de instrução criminal do tribunal do Seixal está a analisar o requerimento de abertura de instrução, segundo o Diário de Notícias.