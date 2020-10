Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Baleia com 13 metros viva fica encalhada na Ria de Aveiro: veja as imagens do resgate Rapidamente foi montada operação de salvamento





Baleia com 13 metros viva fica encalhada na Ria de Aveiro: veja as imagens do resgate