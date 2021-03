Banco de Portugal alerta para fraude na concessão de crédito fácil através das redes sociais

O Banco de Portugal está a alertar para um movimento nas redes sociais, em especial no Facebook, de perfis falsos que estão, de forma sucessiva, a tentar conceder crédito de forma alegadamente facilitada a outros membros destas plataformas, exigindo o pagamento de valores monetários, sempre com recurso a uma história falsa.



De acordo com um comunicado, o banco central diz que "tem tomado conhecimento de diversas situações em que pessoas coletivas ou singulares propõem ao público, através das redes sociais, em especial do Facebook, a suposta concessão de empréstimos, exigindo, como contrapartida, o pagamento de valores monetários recorrendo as falsas justificações".





"Normalmente, estas entidades afirmam conceder empréstimos, rapidamente, sem formalidades complexas, sem a prestação de garantias, com discrição e a todas as pessoas, mesmo àquelas que não conseguem obter crédito junto do sistema financeiro", acrescenta.