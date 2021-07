O Banco de Portugal está a reavaliar a idoneidade de Vítor Fernandes tendo em vista a presidência do Banco de Fomento, revelou o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. Isto na sequência da Operação Cartão Vermelho, onde o antigo administrador do Novo Banco é mencionado.





"O que sabemos é o que está na comunicação social. Que houve buscas num conjunto de entidades, que ele não é, segundo a comunicação social, arguido ou suspeito de crimes e sabemos que o Banco de Portugal, por causa destas notícias, está a proceder à reavaliação da sua idoneidade. O que me parece essencial é proteger o Banco de Fomento de qualquer controvérsia relativamente à idoneidade do seu Conselho de Administração, pois tem tarefas muito importantes na economia", referiu o governante aos jornalistas."Devemos assegurar que o Banco de Fomento passa a ter uma administração o mais depressa possível mas não devemos proceder à eleição do presidente do Conselho de Administração. Por esse motivo não vamos eleger Vítor Fernandes nem nenhum presidente do Conselho, pois esta é a situação. Isto não envolve nenhum juízo do Governo em relação a Vítor Fernandes", disse Siza Vieira, frisando que "não cabe ao Governo avaliar a idoneidade dos membros do Conselho de Administração de uma instituição financeira": "o que podemos dizer é que não é conveniente para a instituição estar exposta a controvérsias que não têm a ver com o seu trabalho."