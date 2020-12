Banco de Portugal vê recessão de 8,1% este ano e crescimento de 3,9% em 2021

O Banco de Portugal mantém a previsão de recessão de 8,1% este ano, para a economia portuguesa. Apesar de o verão ter corrido melhor do que o esperado, o último trimestre do ano está a revelar-se mais duro do que o antecipado. A recuperação, indica o organismo liderado por Mário Centeno, deverá começar em 2021 e prosseguir nos anos seguintes. Os números foram revelados esta segunda-feira, no Boletim Económico de dezembro.