A bandeira vermelha foi içada este domingo na Praia do Barril, em Tavira, no Algarve, depois de vários banhistas terem dado o alerta para a presença de um alegado tubarão no mar. O avistamento ocorreu na Praia da Terra Estreita pelas 13h20 mas, segundo o que o CM conseguiu apurar, as pessoas viram o tubarão deslocar-se para a Praia do Barril.





Os nadadores salvadores recorreram a motas de água para realizar buscas, mas as mesmas acabaram por ser inconclusivas. Pelas 14h45 a bandeira verde voltou a ser içada.A Capitania do porto de Tavira confirmou aoa presença de um animal, mas não clarificou de que espécie se trataria.