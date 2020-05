Bárbara Coelho, a jogadora solidária: leilão de camisolas junta dinheiro para crianças necessitadas

Bárbara Coelho, de 22 anos, joga no CAC (Clube Atlético e Cultural), equipa da Pontinha, em Odivelas. Além do futebol, a jovem gosta de ajudar quem mais precisa e, desta vez, decidiu juntar tudo num só. Nasceu assim o 'Jogamos em casa por Portugal', um projeto de solidariedade que consiste em leilões de camisolas oficiais e pertencentes a jogadores ainda em atividade ou que já terminaram a carreira. O valor angariado é entregue à Associação das Aldeias de Crianças SOS.





Adrien (Monaco), Edinho (Cova da Piedade) e Tonel, antigo jogador do Sporting, já participaram com a doação de camisolas autografadas. Tiago Ilori, defesa do Sporting, e Eduardo, guarda-redes do Sp. Braga, também vão juntar-se à causa. E como o projeto não é exclusivo do futebol, atletas do futsal, andebol e hóquei em patins serão os próximos a contribuir com a oferta de camisolas para os leilões."Participava em iniciativas de voluntariado e, agora, senti a necessidade de ajudar de alguma maneira. Como tenho contacto com alguns jogadores por jogar futebol feminino, pensei na ideia de realizar leilões de equipamentos para ajudar de alguma forma. Inicialmente queria ajudar as equipas médicas, mas depois percebi que o foco já estava a ser esse e que outras instituições também precisavam. Falaram-me das Aldeias de Crianças SOS, das dificuldades que têm durante o ano e de como estavam a ter ainda mais neste momento. Pareceu-me uma boa instituição para apoiar e ajudar", explicou Bárbara Coelho a