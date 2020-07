Barcelona recomenda confinamento contra novos surtos de Covid-19

Barcelona vai dar um passo atrás devido aos surtos de Covid-19 registados nas últimas semanas. De acordo com os meios de comunicação locais, as autoridades catalãs deixaram um apelo aos cidadãos para que fiquem em casa sempre que não seja imprescindível sair.



Assim, a Generalitat irá proibir ajuntamentos de mais de dez pessoas e visitas a lares naquela região da Catalunha. Também será limitada a ocupação dos bares e restaurantes e serão encerrados locais de entretenimento noturno e ginásios.





porta-voz do executivo regional, Meritxell Budó,

Além da proibição de ajuntamentos, apediu aos catalães que não se desloquem a outras residências.As medidas estarão em vigor durante os próximos 15 dias.O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, disse em entrevista a uma rádio que na totalidade do país existem 158 surtos de Covid-19 ativos, estando a maioria numa "situação controlada".O responsável afirmou-se ainda preocupado com os surtos nas comunidades autónomas de Aragão e Catalunha.Na quarta-feira, a presidente da câmara de Barcelona tinha anunciado que seriam adotadas restrições às atividades sociais de forma a conter os surtos do vírus que já fez mais de 28 mil vítimas mortais. Já foram infetadas mais de 258 mil pessoas.