Baterista dos Foo Fighters consumiu opiáceos e antidepressivos antes de morrer

O baterista do grupo de rock alternativo Foo Fighters, Taylor Hawkins, consumiu canábis, opiáceos e antidepressivos antes de morrer na noite de sexta-feira num hotel de Bogotá, anunciaram este sábado as autoridades colombianas."A análise toxicológica detetou até ao momento dez substâncias encontradas no corpo de Taylor Hawkins, incluindo THC (canábis), antidepressivos, benzodiazepinas e opiáceos", anunciaram os investigadores colombianos.A banda de rock alternativo norte-americana ia atuar no festival Estéreo Picnic e era um dos destaques do evento, com atuação marcada para sexta-feira à noite, tendo a morte de Hawkins, de 50 anos, sido anunciada uma hora antes de subirem ao palco.