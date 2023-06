BCP lança crédito à habitação com 'spread' de 0% até ao final de 2024

O BCP lançou esta quarta-feira uma nova campanha de crédito à habitação. O banco está a oferecer um "spread" de zero no crédito à habitação até ao final de 2024, escreve o Negócios A campanha pressupõe, no entanto, a domiciliação do ordenado numa conta à ordem do BCP, dois débitos diretos mensais, seguro multirriscos habitação comercializado pela Ageas e seguro de vida da Ocidental Vida.