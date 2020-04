Bebé de 6 meses vence coronavírus e é homenageada com guarda de honra por médicos e enfermeiros

Uma bebé de apenas 6 meses conseguiu vencer a batalha contra a Covid-19 num hospital pediátrico de Liverpool em Inglaterra e recebeu uma homenagem por parte dos profissionais de saúde da unidade hospitalar.





Aquela que é já considerada uma bebé milagre pelos pais, que lutavam para ter uma criança há 10 anos, conseguiu derrotar o temível coronavírus e recebeu uma guarda de honra por parte dos profissionais de saúde do hospital de Liverpool.A mãe, que não testou positivo à Covid-19, acompanhou a evolução da doença ao lado da filha ao longo de duas semanas. O pai não pode contactar com ambas durante esse tempo.A menina acabou por derrotar o coronavírus no passado dia 24 de abril e saiu do isolamento. Foi então que os profissionais de saúde decidiram fazer uma guarda de honra para aplaudir a passagem da menina.O gesto deixou os pais de Erin em lágrimas. "Isto significa que estes médicos e enfermeiros não estão aqui apenas para deixar o teu filho melhor, eles preocupam-se realmente", disse a mãe da criança em declarações à imprensa internacional.