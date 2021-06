Bebé Noah vai ter alta hoje, confirma hospital

Noah, o menino de dois anos que esteve desaparecido durante mais de 36 horas, vai ter alta clínica esta segunda-feira depois de ter dado entrada no hospital de Castelo Branco na passada quinta-feira.





A informação foi avançada pela diretora clínica. "Está ótimo", confirmou em declarações aos jornalistas, acrescentando que as análises da criança estão "francamente melhores".A equipa hospitalar de médicos, pediatras, assistentes sociais e psicólogos estiveram reunidos esta segunda-feira para avaliar a alta hospitalar da criança, encontrada na passada quinta-feira a quatro quilómetros de casa, em Proença-a-Velha.

Noah desapareceu de casa, algures entre as 05h30 e as 08h00, da passada quarta-feira. O pai, trabalhador agrícola, saiu de casa pelas 05h30. A dormir ficaram a mulher, a filha mais velha, de seis anos, e Noah. Pelas 08h00, a mãe acordou e percebeu que apenas a menina se encontrava na cama. Nem sinal de Noah, nem da cadela da família, Melina. As galochas do menino também tinham desaparecido.



As buscas pelo menino duraram mais de 36 horas e chegaram a mobilizar mais de uma centena de operacionais.