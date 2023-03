Bebida popular pode ajudar com sintomas da ressaca, afirmam cientistas

Será que a cura para a ressaca pode estar no supermercado e ninguém se lembra disso até agora? Um grupo de cientistas da Universidade de Sun Yat-Sen, em Guangzhou, China, descobriu duas "soluções milagrosas" que ajudam a recuperar deste mal-estar. Num estudo feito em laboratório, em 2013 foram testadas 57 bebidas diferentes, entre chás, infusões e gaseificadas, com o objetivo de perceber aquelas que aceleravam e diminuiam o processo de metabolização do álcool no fígado.