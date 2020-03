Belenenses lamenta perda do músico, sócio e autor de hino do clube

O Belenenses lamentou o falecimento do músico Pedro Barroso na madrugada desta terça-feira, sócio e autor de um dos hinos do clube do Restelo, apresentando as "sentidas condolências" e "um abraço de muita amizade" a familiares e amigos.

"Deixa-nos aos 69 anos um nome grande da cultura portuguesa, sócio 1.648 do clube e que, na Gala do Centenário do Belenenses, fez questão de se afirmar uma vez mais como Belenenses até ao fim", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial do clube, que atualmente milita na primeira divisão distrital de Lisboa.

O músico e pintor Pedro Barroso, de 69 anos, morreu hoje de madrugada num hospital de Lisboa, disse à agência Lusa o seu filho, também músico, Nuno Barroso.

Pedro Barroso, intérprete de êxitos como "Menina dos Olhos D' Água", festejou em dezembro passado 50 anos de carreira.

O músico deixou gravado um álbum, "Novembro", a editar "em breve", segundo a discográfica Ovação.