Bélgica volta a impor quarentena a quem viaja de Lisboa

As autoridades belgas voltaram a incluir a região de Lisboa no lote de "zonas vermelhas" consideradas de alto risco devido à covid-19, o que implica uma quarentena obrigatória para os viajantes que cheguem à Bélgica oriundos da capital portuguesa.

Além de Lisboa, também Copenhaga, Luxemburgo, Utrecht (Holanda), Genebra (Suíça) e Tirol (Áustria) foram adicionadas a esta "lista negra" belga.

De acordo com informações do governo belga, a Área Metropolitana de Lisboa é agora classificada com sinal vermelho, onde já esteve em julho. Além da zona da capital e das novas cidades europeias adicionadas, a Bélgica está a impor quarentenas a uma série de cidades e países, como é visível nesta lista.

As quarentenas são impostas a quem viaje de Lisboa a partir de 25 de setembro.

As novas restrições surgem numa altura em que os novos casos de covid-19 em Portugal estão a aumentar, com o crescimento mais intenso na zona de Lisboa e Vale do Tejo.

A região Norte, Alentejo e Algarve estão com cor laranja, o que indica vigilância neste sistema de semáforo utilizado pela Bélgica.