Benfica, Sporting e FC Porto marcam presença na 'TransferRoom Summit'

O Centro de Congressos do Estoril vai receber entre os dias 13 e 15 de novembro a ‘TransferRoom Summit Lisboa’. Nove clubes portugueses, incluindo Sporting, FC Porto e Benfica, vão marcar presença no evento, tal como Paulo Fonseca, treinador do Lille. Mais de 400 dirigentes de clubes e agentes de todo o mundo também estarão presentes.Jonas Ankersen, fundador e diretor executivo afirmou: "Após o sucesso dos Summits em Inglaterra e no Brasil no início deste ano, estamos entusiasmados por trazer o nosso Summit para Portugal, um país mergulhado na cultura e história do futebol. O TransferRoom Summit é a oportunidade perfeita para os nossos clubes e agentes começarem a trabalhar e estabelecerem as bases para uma janela de inverno de sucesso. Acreditamos que este evento único irá gerar negócios em janeiro e mais além".