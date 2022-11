Bernardo Ribeiro reforça direção geral editorial da Cofina

Bernardo Ribeiro vai reforçar a direção geral editorial da Cofina acumulando, numa primeira fase, com a direção do jornalO novo diretor geral editorial adjunto vai assumir a responsabilidade de toda a área digital, liderando o processo de transformação profunda que a empresa irá encetar a partir de agora.O objetivo da transformação é reforçar a presença de todas as marcas da Cofina no universo digital, encontrando novas soluções jornalísticas, de comunicação e de negócio, num processo que vai iniciar-se de imediato e que visa reforçar a posição liderante no mercado editorial de língua portuguesa."2023 será um ano em que continuaremos a fazer aquilo que tão bem sabemos, em todos os nossos órgãos de informação: jornalismo livre e independente", assumiu Carlos Rodrigues, diretor geral editorial da Cofina.