Betano oferece cabazes alimentares aos profissionais da cultura

A Betano Portugal apoiou a União Audiovisual, uma associação que ajuda profissionais do setor da cultura afetados pela Covid-19 a nível económico, com um donativo de 10 mil euros, que permitirá a compra de cerca de 100 cabazes alimentares que se destinam a famílias.





Este apoio à associação, que foi criada para ajudar profissionais do setor da cultura afetados pela Covid-19 a nível económico, está inserido na política de responsabilidade social da Betano, com o programa 'Heróis Betano', o qual pretende atuar na sociedade civil."A cultura foi um dos setores mais atingidos pela pandemia, com salas de espectáculo fechadas, muitas pessoas sem trabalho e, consequentemente, sem rendimento. Com esta contribuição, esperamos assim conseguir ajudar algumas famílias a ultrapassar este momento menos bom", afirmou Ricardo Branquinho da Fonseca, country manager da Betano em Portugal.O valor foi alcançado por meio da iniciativa interna da Kaizen Gaming, empresa-mãe da Betano, a qual desafiou os seus colaboradores a correrem por uma causa, sendo que, por cada quilómetro percorrido, a empresa iria entregar uma determinada quantia. Foram assim angariados mais de 33 mil euros, que serão doados a três organizações sem fins lucrativos em Portugal, Grécia e Roménia. Uma ajuda conseguida depois dos 16 000 kms percorridos por mais de 300 colaboradores da empresa, não só nos três países acima referidos, como também em Chipre, Brasil e Alemanha.Esta iniciativa tinha ainda como objetivo fomentar a prática da atividade física dos colaboradores, combatendo o sedentarismo ao longo do confinamento imposto pela pandemia."Esta iniciativa é o resultado do espírito de entreajuda e solidariedade que está presente em todos os momentos do nosso dia a dia", referiu Ricardo Branquinho da Fonseca, sublinhando que "faz parte do ADN da Betano contribuir para ajudar as comunidades nas quais a empresa está inserida".Desde o início da pandemia, a Betano Portugal, através do seu programa de responsabilidade social, já realizou várias iniciativas para apoiar diversos setores da sociedade, dentro das quais a doação conjunta com o Sp. Braga Solidário de material hospitalar ou a iniciativa 'Servir Heróis', que apoiou a restauração e serviu mais de 5 000 refeições a profissionais de saúde da primeira linha de combate à Covid-19.